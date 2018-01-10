Προεδρικές Εκλογές 2018 – Εκλογικά κέντρα εξωτερικού

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να ανακοινώσει ότι η εικόνα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εκλογέων και των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό έχει ως ακολούθως:
|Α/Α
|ΠΟΛΗ
|ΑΡ. ΕΚΛΟΓΕΩΝ
|ΑΡ. ΕΚΛ. ΚΕΝΤΡΩΝ
|1
|ΑΘΗΝΑ
|3003
|5
|2
|ΒΟΛΟΣ
|157
|1
|3
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|158
|1
|4
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|1479
|3
|5
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|245
|1
|6
|ΚΟΜΟΤΗΝΗ
|205
|1
|7
|ΛΑΡΙΣΑ
|56
|1
|8
|ΠΑΤΡΑ
|499
|1
|9
|ΡΕΘΥΜΝΟ
|128
|1
|10
|ΓΛΑΣΚΩΒΗ
|159
|1
|11
|ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ
|1589
|3
|12
|ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
|984
|2
|13
|ΛΗΝΤΣ
|301
|1
|14
|ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
|496
|1
|15
|ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ
|479
|1
|16
|ΜΠΡΙΣΤΟΛ
|268
|1
|17
|ΒΕΡΟΛΙΝΟ
|180
|1
|18
|ΒΙΕΝΝΗ
|62
|1
|19
|ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
|272
|1
|20
|ΜΑΝΑΜΑ
|60
|1
|21
|ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
|119
|1
|22
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|122
|1
|23
|ΝΤΟΧΑ
|101
|1
|24
|ΠΑΡΙΣΙ
|94
|1
|25
|ΠΡΑΓΑ
|71
|1
|26
|ΡΙΑΤ
|95
|1
|27
|ΣΟΦΙΑ
|137
|1
|28
|ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
|62
|1
|29
|ΧΑΓΗ
|102
|1
|ΣΥΝΟΛΑ
|11683
|38