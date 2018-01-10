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Προεδρικές Εκλογές 2018 – Εκλογικά κέντρα εξωτερικού

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Προεδρικές Εκλογές 2018 – Εκλογικά κέντρα εξωτερικού

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να ανακοινώσει ότι η εικόνα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εκλογέων και των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό έχει ως ακολούθως:

Α/Α ΠΟΛΗ ΑΡ. ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΑΡ. ΕΚΛ. ΚΕΝΤΡΩΝ
1 ΑΘΗΝΑ 3003 5
2 ΒΟΛΟΣ 157 1
3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 158 1
4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1479 3
5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 245 1
6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 205 1
7 ΛΑΡΙΣΑ 56 1
8 ΠΑΤΡΑ 499 1
9 ΡΕΘΥΜΝΟ 128 1
10 ΓΛΑΣΚΩΒΗ 159 1
11 ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ 1589 3
12 ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 984 2
13 ΛΗΝΤΣ 301 1
14 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 496 1
15 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 479 1
16 ΜΠΡΙΣΤΟΛ 268 1
17 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 180 1
18 ΒΙΕΝΝΗ 62 1
19 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 272 1
20 ΜΑΝΑΜΑ 60 1
21 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 119 1
22 ΝΤΟΥΜΠΑΪ 122 1
23 ΝΤΟΧΑ 101 1
24 ΠΑΡΙΣΙ 94 1
25 ΠΡΑΓΑ 71 1
26 ΡΙΑΤ 95 1
27 ΣΟΦΙΑ 137 1
28 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 62 1
29 ΧΑΓΗ 102 1
ΣΥΝΟΛΑ 11683 38



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  • Σύνολο 11,683 εκλογείς στα 38 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού
    Σύνολο 11,683 εκλογείς στα 38 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού

    Ξεπερνά τις 11,500 ο αριθμός των εκλογέων στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, 11,683 εκλογείς θα μπορούν να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές της Κύπρου από τα 38 εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στο εξωτερικό.

    Συντάχθηκε στις %PM, %11 %543 %2018 %14:%Ιαν σε ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Τσαβούσογλου: Το 2018 μπορεί να είναι κρίσιμη χρονιά για το Κυπριακό
    Τσαβούσογλου: Το 2018 μπορεί να είναι κρίσιμη χρονιά για το Κυπριακό

    Κρίσιμη χρονιά μπορεί να είναι το 2018, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λέγοντας ότι πρέπει μαζί με την τουρκοκυπριακή ηγεσία να λάβουν αποφάσεις για το τί θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό, γι' αυτό και χρειάζεται να σχηματιστεί ‘κυβέρνηση’ το συντομότερο.

    Συντάχθηκε στις %PM, %11 %486 %2018 %12:%Ιαν σε ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Προεδρικές Εκλογές 2018 – Εκλογικά κέντρα εξωτερικού
    Προεδρικές Εκλογές 2018 – Εκλογικά κέντρα εξωτερικού

    Ο Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να ανακοινώσει ότι η εικόνα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εκλογέων και των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό έχει ως ακολούθως:

    Α/Α ΠΟΛΗ ΑΡ. ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΑΡ. ΕΚΛ. ΚΕΝΤΡΩΝ
    1 ΑΘΗΝΑ 3003 5
    2 ΒΟΛΟΣ 157 1
    3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 158 1
    4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1479 3
    5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 245 1
    6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 205 1
    7 ΛΑΡΙΣΑ 56 1
    8 ΠΑΤΡΑ 499 1
    9 ΡΕΘΥΜΝΟ 128 1
    10 ΓΛΑΣΚΩΒΗ 159 1
    11 ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ 1589 3
    12 ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 984 2
    13 ΛΗΝΤΣ 301 1
    14 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 496 1
    15 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 479 1
    16 ΜΠΡΙΣΤΟΛ 268 1
    17 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 180 1
    18 ΒΙΕΝΝΗ 62 1
    19 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 272 1
    20 ΜΑΝΑΜΑ 60 1
    21 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 119 1
    22 ΝΤΟΥΜΠΑΪ 122 1
    23 ΝΤΟΧΑ 101 1
    24 ΠΑΡΙΣΙ 94 1
    25 ΠΡΑΓΑ 71 1
    26 ΡΙΑΤ 95 1
    27 ΣΟΦΙΑ 137 1
    28 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 62 1
    29 ΧΑΓΗ 102 1
    ΣΥΝΟΛΑ 11683 38



    Συντάχθηκε στις %PM, %11 %479 %2018 %12:%Ιαν σε ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Ο ΠτΔ παρέλαβε την ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2016
    Ο ΠτΔ παρέλαβε την ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2016

    O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρέλαβε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την ετήσια έκθεση του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή για το 2016. 

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  • Τις τουρκικές παραβιάζεις που δέχεται η ΚΔ στην ΑΟΖ της κατήγγειλε ο ΠτΔ στη Σύνοδο ΕΕ
    Τις τουρκικές παραβιάζεις που δέχεται η ΚΔ στην ΑΟΖ της κατήγγειλε ο ΠτΔ στη Σύνοδο ΕΕ

    Τις τουρκικές παραβιάσεις που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία στην ενάσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη, κατήγγειλε ο πρόεδρος Αναστασιάδης.

    Συντάχθηκε στις %AM, %11 %243 %2018 %06:%Ιαν σε ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Διαβουλεύσεις για νέα τα βήματα στο Κυπριακό μεταξύ Αγκυρας και Τ/Κ
    Διαβουλεύσεις για νέα τα βήματα στο Κυπριακό μεταξύ Αγκυρας και Τ/Κ

    Διαβουλεύσεις για νέο οδικό χάρτη στο Κυπριακό αρχίζουν μεταξύ Αγκυρας και τουρκοκυπριακής πλευράς, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

    Συντάχθηκε στις %PM, %10 %866 %2018 %21:%Ιαν σε ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    Ετικέτες: Μεβλούτ Τσαβούσογλου ΚΥΠΡΙΑΚΟ
  • Διμερείς επαφές θα έχει στη Ρώμη ο ΠτΔ
    Διμερείς επαφές θα έχει στη Ρώμη ο ΠτΔ

    Διμερείς επαφές θα έχει ο πρόεδρος Αναστασιάδης στο περιθώριο της 4ης συνόδου-κορυφής των επτά ευρωπαϊκών χωρών του νότου, που πραγματοποιείται απόψε στη Ρώμη.

    Συντάχθηκε στις %PM, %10 %661 %2018 %16:%Ιαν σε ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    Ετικέτες: Ρώμη Πρόεδρος Αναστασιάδης
  • Νικόλας : Θλιβερή εικόνα διάλυσης στα νοσοκομεία
    Νικόλας : Θλιβερή εικόνα διάλυσης στα νοσοκομεία

    Για θλιβερή εικόνα διάλυσης στα δημόσια νοσοκομεία κάμνει λόγο ο υποψήφιος για την Προεδρία Νικόλας Παπαδόπουλος.

    Συντάχθηκε στις %PM, %10 %583 %2018 %14:%Ιαν σε ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    Ετικέτες: Νικόλας Παπαδόπουλος
  • Μαλάς: Να τοποθετηθούν για τα προβλήματα της Κύπρου
    Μαλάς: Να τοποθετηθούν για τα προβλήματα της Κύπρου

    Να σταματήσουν να ψαρεύουν σε θολά νερά και να τοποθετηθούν με σαφήνεια και σοβαρότητα στα μεγάλα προβλήματα της Κύπρου, ζήτησε από τους ανθυποψηφίους του ο υποψήφιος για την Προεδρία, Σταύρος Μαλάς καλώντας παράλληλα τον Γιώργο Λιλλήκα «να τοποθετηθεί μιλώντας με τη γλώσσα της αλήθειας αναφορικά με τις πολύ σοβαρές καταγγελίες που έκανε για την  εξαγοράς και απόσυρσης της υποψηφιότητας τους υπέρ άλλου υποψηφίου.

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    Ετικέτες: Μαλάς εκλογές
  • Κοινές οι προκλήσεις για Μάλτα – Κύπρο λένε οι ΥΠΑΜ
    Κοινές οι προκλήσεις για Μάλτα – Κύπρο λένε οι ΥΠΑΜ

    Κύπρος και Μάλτα ως μεσογειακές χώρες μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και απειλές και η διμερής συνεργασία είναι απαραίτητη για αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων δήλωσαν οι Υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών Χριστόφος Φωκαϊδης και Michael Farrugia ύστερα από συνάντηση στο ΓΕΕΦ.

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